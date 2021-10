Nach Angaben des Jobcenters in Leipzig hat das Interesse an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum in der Stadt zugenommen. Demnach habe sich die Zahl der Wohnberechtigungsscheine, die das Jobcenter an Bedürftige zur Wohnraumsuche vergibt, in drei Jahren mehr als verdoppelt. Die Zahl stieg von 544 im Jahr 2018 auf 1.132 im Jahr 2020. In dieser Zahl sind auch die Hartz IV-Empfänger enthalten. Auch deren Zahl verdoppelte sich in diesem Zeitraum von 393 auf 772.