In seiner Dissertation untersuchte Oppermann, welche sprachlichen Besonderheiten früher belegt wurden und welche heute. Sein Fazit: Es gebe den alten Dialekt so nicht mehr, wie er noch vor 100 Jahren gesprochen wurde. Als Beispiele nennt Oppermann "die Entrundung der standarddeutschen Vorderzungenvokale", die schon weitgehend verschwunden seien. Etwa wie in beese, statt böse oder die Aussprache von u für o in Ufen - statt Ofen.