Mehrere Fälle in Sachsen, bei denen Minibaggern verschiedener Modelle von Baustellen und Firmengrundstücken gestohlen wurden, beschäftigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei. Sie prüfen, ob möglicherweise in mehreren Fällen dieselben Täter am Werk waren. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden MDR SACHSEN sagte, ist die "Prüfung eines Zusammenhangs der Taten Bestandteil der Ermittlungen".