Interview Dienstältester Osterhase wieder unterwegs in Sachsen

30. März 2024, 10:30 Uhr

Wer zu Ostern in Sachsen unterwegs ist, sieht mit viel Glück den Osterhasen und seine Gefährtin auf dem Motorrad durch die Landschaft brausen. Doch dieser motorisierte Osterhase führt ein Doppelleben. Außerhalb der Ostersaison nennt er sich Dieter Melzer. Er ist 75 Jahre alt und wohnt im südbrandenburgischen Hirschfeld, gleich an der sächsischen Grenze. Seit 56 Jahren ist er zu Ostern im Einsatz. Damit ist er der dienstälteste Osterhase in Deutschland. Mit MDR SACHSEN hat er über seine österliche Leidenschaft gesprochen.