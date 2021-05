Fakt ist! Grüner Impfpass: Scheitert Deutschland an digitaler Rückständigkeit?

Strichlisten zur Kontaktnachverfolgung und Faxgeräte in den Gesundheitsämtern - so wenig digital zeigte sich Deutschland in der Corona-Krise. Obwohl die Politik in Sonntagsreden gern betont, wie wichtig die Digitalisierung sei, sah die Wirklichkeit anders aus. Mit der Digitalexpertin Ariane Schenk vom Verband "Bitkom" haben wir darüber geredet, was wir in puncto Digitalisierung von anderen Ländern lernen können und welche Schlüsse die nächste Bundesregierung aus der Pandemie ziehen sollte.