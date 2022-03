Die Digitalisierung an sächsischen Schulen im Rahmen des Digitalpaktes ist für die großen Städte und Landkreise mit erheblichen Anstrengungen verbunden. Viele Schulen müssen für das Computerzeitalter erst aufwendig nachgerüstet werden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bei Schulträgern zeigt.

Die Digitalisierung der 145 Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig etwa sei "ein Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro", sagte Schulamtsleiter Peter Hirschmann. Den Trägern machen unter anderem zeitraubende Vergabeverfahren, Engpässe bei Baumaterial und Ausstattung und steigende Baukosten zu schaffen. Auch die Lieferung von Laptops oder Tablets verzögert sich hin und wieder. Offenbar sind auch die Fördermittel nicht immer ausreichend.

Was ist der Digitalpakt? Der Digitalpakt ist ein Förderprogramm zur digitalen Modernisierung der Schulen, das von Mai 2019 bis 2024 läuft. Der Bund hatte zunächst fünf Milliarden Euro für digitale Lernplattformen, den Aufbau von schuleigenem Wlan und die Anschaffung von interaktiven Schultafeln bereitgestellt. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Programm drei Mal aufgestockt: um jeweils 500 Millionen Euro für Laptops für bedürftige Schüler, Geräte für Lehrkräfte sowie für Schuladministratoren.

"Mittelabfluss und Mittelbindung liegen im grünen Bereich", sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums Sachsen. Ihren Angaben zufolge wurden von den Schulträgern 2.206 Anträge auf Zuschüsse in Höhe zusammen 351,3 Millionen Euro gestellt. Davon habe man 2.192 Anträge für 340,8 Millionen Euro bewilligt. Laut Ministerium sind bisher 81,8 Millionen Euro davon abgeflossen.

Probleme bei der Umsetzung des Digitalpakts können wir in Sachsen nicht erkennen.

Diese relativ niedrige Summe sei jedoch "nur bedingt" aussagekräftig, weil die Schulträger bei der Umsetzung des Digitalpaktes in Vorkasse gingen und erst am Ende abgerechnet werde. "Probleme bei der Umsetzung des Digitalpakts können wir in Sachsen nicht erkennen", sagte die Sprecherin.