Hörer machen Programm Kritik an sächsischer Diskriminierungs-Umfrage

Für Menschen mit einer Lernschwäche oder einer geistigen Behinderung werden Texte in "Leichte Sprache" übersetzt. Doch das ist nicht so leicht, wie es vielleicht klingt. MDR-AKTUELL-Hörerin Silke Jesko hat einen Sohn mit Behinderung. Sie hat ihn motiviert, an einer groß angelegten Studie des Landes Sachsen zum Thema Diskriminierung teilzunehmen und fragt: Warum war es nicht möglich, diese ganze Befragung richtig in leichter Sprache auszuarbeiten?