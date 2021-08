Beispielsweise haben Berlin und Sachsen jeweils rund 4 Millionen Einwohner. Aktuell (Stand 12. August) liegt die 7-Tage-Inzidenz in Berlin bei 44,4 und in Sachsen bei 9,8. Heißt das also, dass das Coronavirus in Berlin etwa viermal so stark wütet wie in Sachsen? Oder wurden bei der gleichen Infektionsrate in der Hauptstadt einfach nur viermal so viele Menschen getestet und somit auch viermal so viele Infizierte entdeckt? Inwiefern hängen also unterschiedliche Inzidenzwerte von unterschiedlichen Testzahlen ab?