Wer schon einmal in der Stadt auf dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, wird es kennen: Der Fahrradweg verläuft zwischen einer Reihe parkender Autos und einer viel befahrenen Straße. Was auf den ersten Blick nicht weiter schlimm erscheint, kann jedoch ziemlich schnell ins Auge gehen. Bei sogenannten Dooring-Unfällen öffnen Autofahrer ihre Autotür in dem Moment, in dem eine Person auf einem Fahrrad daran vorbeifährt. Kaum jemand kann schnell genug reagieren, um nicht mit der Tür zu kollidieren.