Die Drahtseilbahn zur Augustusburg im Landkreis Mittelsachsen ist für drei Wochen außer Betrieb gesetzt. Als Grund nannte der Betreiber Wartungsarbeiten, bei denen auch 20 verschlissene Bahnschwellen auf der Strecke ausgetauscht werden. Zudem sollen die beiden Wagen fit für den Frühling gemacht werden, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Denn einige der 252 Rollen müssten ausgetauscht werden, über die das Drahtseil laufe. Zudem stünden Wartungsarbeiten an der Steuerung an.

An der Drahtseilbahn in Augustusburg müssen über 250 Seilrollen getauscht und einige Bahnschwellen erneuert werden. (Archivbild) Bildrechte: Verkehrsverbund Mittelsachsen

Auch die Schmalspurbahnen der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) sind seit Montag in einer dreiwöchige Pause. An der Lößnitzgrundbahn, der Weißeritztalbahn und der Fichtelbergbahn sind Gleisarbeiten geplant, teilte die SDG mit. Außerdem würden die Dampflokomotiven in der Oberwiesenthaler Lokwerkstatt für die Saison vorbereitet. Einen Schienenersatzverkehr für die drei Strecken soll es bis zum Betriebsstart am 25. März nicht geben.