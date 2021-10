Hörer machen Programm Wird die 3G-Ausnahmeregel für Kinder missachtet?

Hauptinhalt

Sächsische Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren müssen laut Corona-Schutzverordnung keinen aktuellen Test vorlegen, um im Rahmen der 3G-Regel in ein Restaurant oder Konzert zu kommen. Denn die Kinder müssen sich ja in der Schule ohnehin regelmäßig testen. Unsere Hörerin Mandy Jurich hat jedoch in der Praxis andere Erfahrungen gemacht. In fast allen Fällen hätten Veranstalter von ihren Kindern einen Test sehen wollen, schreibt sie uns. Warum wird das so gehandhabt? Und ist das rechtens?