Die 35 ist eine der Kennzahlen in der aktuellen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Ab dieser Inzidenz greift die 3G-Regelung. Wer dann zum Beispiel in einem Restaurant essen, in einem Club tanzen oder in einem Hotel übernachten will, muss geimpft, getestet oder genesen sein. "Zur Nachweisführung genügt die Gewährung der Einsichtnahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original" heißt es dazu im Text.