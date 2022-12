Sachschaden Zigarettenautomaten in Dresden und Meerane gesprengt

Die Zahl der Zigaettenautomaten in Deutschland nimmt ab. Waren es 2006 noch 500.000, gibt es jetzt nur noch etwas mehr als die Hälfte. Grund dafür ist auch Vandalismus. In Dresden wurde am 24. Dezember erneut ein Automat gesprengt. In der darauffolgenden Nacht wurden in Meerane zwei solcher Automaten zerstört.