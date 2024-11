Bei einem Wohnungsbrand in Dresden-Striesen sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind ein vierjähriger Junge und dessen Eltern mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein zweites Kind der Familie sei unverletzt geblieben und werde von Angehörigen betreut. Das Feuer war demnach im Kinderzimmer der Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt.