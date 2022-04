Die Einsatzkräfte schlugen in den frühen Morgenstunden am 6. April zu. Unter der Federführung von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt wurden in elf Bundesländern Wohnungen und Objekte von mutmaßlichen Rechtsextremisten durchsucht. Im Zentrum der Razzia stand die rechtsextreme Kampfsportgruppe „Knockout 51“ aus Eisenach in Thüringen.