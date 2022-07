Amtsgericht Dresden Anklage gegen Duo wegen des Verdachts der "Störung öffentlicher Betriebe"

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 16. Oktober vergangenen Jahres gegen 09:30 Uhr in der Nähe des Umspannwerks Heidenauer Straße 53 in Dresden ein großes Loch ausgehoben und dadurch zwei dort verlaufende 20 Kilovolt-Kabel freigelegt zu haben. Anschließend sollen die Beschuldigten einen Spaten in eines der Kabel gerammt und dieses dabei erheblich beschädigt haben. Hierdurch kam es zu einem temporären Stromausfall für rund 1.100 Stromkunden in Heidenau. Die Stadt grenzt im Südosten an die Landeshauptstadt. Zudem entstand dem Netzbetreiber ein Schaden von mindestens 6.000 Euro.