Ein 80-Jähriger soll in Dresden einen 31 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert haben. Wie die Polizei mitteilte, haben Einsatzkräfte den 31-Jährigen am Donnerstagnachmittag schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gorbitz gefunden. Der Mann musste den Angaben zufolge umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich die Messerattacke in der Wohnung des 80-Jährigen am Tanneberger Weg zugetragen haben. Der 31-Jährige konnte demnach noch aus der Wohnung fliehen.