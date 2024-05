Eine Woche nach der Attacke auf Matthias Ecke in Dresden hat der SPD-Politiker angekündigt, bald in den Wahlkampf zurückzukehren. Ecke sagte in einem gemeinsamen Interview von "Freier Presse", "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsischer Zeitung", er werde sich von dem Angriff nicht mundtot machen lassen. Er sei getroffen, aber nicht eingeschüchtert. Sofern es der Heilungsverlauf zulässt, wolle er ab kommender Woche einzelne Termine wahrnehmen. Auch seine Partei erlebe er nicht ängstlich.

Der sächsische SPD-Europaspitzenkandidat war am Freitag vergangener Woche in Dresden beim Plakatieren zusammengeschlagen worden. Dabei erlitt er Knochenbrüche im Gesicht und musste im Krankenhaus operiert werden. Ecke zufolge geht es ihm von Tag zu Tag besser. Seine Mutter Sabine ist ebenfalls im Wahlkampf. Wie sie bei einer SPD-Solidaritätskundgebung in Eckes Heimatstadt Meerane MDR SACHSEN sagte, möchte sie bei der Kommunalwahl am 9. Juni erstmalig zur Stadträtin gewählt werden.^