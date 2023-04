Fahndung Angriff auf Rettungssanitäter in Dresden

Ein Unbekannter hat in Dresden zwei Rettungssanitäter verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte am Samstagabend an der Berliner Straße im Stadtteil Friedrichstadt bemerkt, wie ein Mann aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus auf einen anderen Mann einschlug. Als die Sanitäter schlichtend dazwischen gehen wollten, sprühte der Angreifer mit Reizgas nach ihnen. Die beiden Sanitäter im Alter von 25 und 31 Jahren mussten medizinisch betreut werden. Die vier Männer liefen davon.