Das Wohnungsbauunternehmen Vonovia ist seit mehreren Jahren immer wieder Ziel von Angriffen. Eingeschlagene Scheiben, beschädigte oder sogar angezündete Fahrzeuge. Der Sprecher Ost des Immobilienkonzerns Vonovia, Matthias Wolff, bezeichnet die Angriffe als "Gewalttaten, die kriminell sind" und für die es weder eine Entschuldigung noch eine Erklärung gebe.

In Sachsen hat LKA Ermittlungen übernommen

Inzwischen ist in Sachsen die Zahl der Anschläge auf den Immobilienkonzern so gestiegen, dass das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen hat. Es sieht Parallelen zwischen den verschiedenen Anschlägen. Die Ermittlungen führt nach Angaben des zuständigen Kriminaldirektors das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ).



Aktuell untersucht das LKA allein im Raum Dresden 19 Fälle von Vandalismus an Vonovia-Fahrzeugen. In 17 Fällen kam es zu Beschädigungen, in zwei Fällen brannten teilweise mehrere Fahrzeuge. Alle Taten ereigneten sich seit Mitte 2020.



Als Motiv nennt das LKA Gentrifizierung. Darunter versteht man die Verdrängung von Menschen mit wenig Einkommen aus zentralen Wohnlagen wegen steigender Mieten.

Das sind Angriffe gegen Immobilien-Büros oder gegen große Firmen oder gegen Häuser, die jetzt gerade saniert werden und dann in der Folge vielleicht den Mietspiegel indirekt beeinflussen. Ermittelnder Kriminaldirektor, der anonym bleiben möchte

Ermittler vermuten politisches Motiv

Bei mehreren Fahrzeugen hinterließen die Täterinnen oder die Täter den Ermittlungen zufolge den Schriftzug "Enteignen". Auch das spricht laut LKA dafür, dass es zumindest zum Teil ein politisches Motiv für die Angriffe gibt. Die Ermittler beobachteten in Dresden rund um die Tatorte zudem eine Häufung politisch motivierter, linker Kriminalität.



Das LKA glaubt, dass viele der Anschläge in Dresden einer Person oder zumindest einer Tätergruppe zuzuordnen sind. Es deute vieles darauf hin. Es gibt zwar erste Erkenntnisse, die das LKA aber wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht öffentlich machen will.

Vonovia setzt auf Kamera-Überwachung

Um weitere Anschläge möglichst zu verhindern, will die Polizei in Dresden in bestimmten Bereichen der Stadt häufiger Streife fahren. Vonovia selbst setzt auf mehr Kamera-Überwachung und verweist darauf, dass die Anschläge die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen.

Manche meiner Kollegen sagen, das ist wie eine Gewalterfahrung. Es ist ein Anschlag auf die Integrität von normalen Menschen, die ihren Job machen. Matthias Wolff Sprecher Ost des Immobilienkonzerns Vonovia