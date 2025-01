Mehr als 150 Menschen strömen in einen sanierten Plattenbau im Dresdner Norden. Viele leben in der Nachbarschaft. Sie treibt die Neugier her.



An diesem Donnerstag eröffnet dort eine Asylunterkunft. Die Verantwortlichen im Rathaus wissen um die Probleme und Ängste und setzen auf Gespräche und Information. Ein Tag der offenen Tür sollen Vorbehalte abgebaut werden. Schnell sind die Handzettel am Eingang vergriffen.