Bei einem Asylgipfel will Sachsens neue Justizministerin Constanze Geiert (CDU) darüber beraten, wie das Tempo bei den Asylverfahren beschleunigt werden kann. Wie sie MDR SACHSEN sagte, will sie dafür Anfang März mit Fachleuten, darunter Anwälte, Richter und Staatsanwälte, zusammenkommen. Es werde unter anderem überlegt, an den Gerichten spezielle Asylkammern erinzurichten. Auch könnten gerichtliche Klagestufen reduziert werden, so Geiert.