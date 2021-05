Auf der Dürerstraße in Dresden hat es in der Nähe der Zöllnerstraße am Mittwochabend eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt. Im Laufe des Donnerstagvormittags konnte im Stadtgebiet von Dresden ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Ein 20-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen



Die Polizisten hatten den Verletzten vor seinem Wohnhaus gefunden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er noch immer stationär behandelt wird. Die Beamten waren gegen 22:40 Uhr mit mehreren Fahrzeugen angerückt. Teilweise trugen sie dabei Kettenanzüge, die vor Stichverletzungen schützen. Fußabdrücke aus Blut waren über den Gehsteig verteilt zu erkennen.