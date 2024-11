Das Albertinum Dresden rückt in einer neuen Ausstellung unter dem Titel "Moderne Frauen" Künstlerinnen aus der Zeit um 1900 in den Fokus. Wie das Museum mitteilte, werden bis März 2025 zwanzig Werke des Fin de Siècle gezeigt, die im Rahmen von Forschungen in den Beständen der Staatlichen Kunstsammlungen wiederentdeckt worden sind.