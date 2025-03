Einmalige Ausstellung nur für Albertinum

Im Albertinum sind eindrucksvolle Großformate zu sehen, die den Betrachter mit kräftigen Farben fesseln und umgeben sind von Klein- und Kleinstarbeiten. Alltagsfotografien und Sternbilder sind ebenso vorzufinden wie Landschaften und Wolken, Stillleben und Texte. Alles wurde von Wolfgang Tillmans gemeinsam mit dem Kurator Dennis Brzek so arrangiert, dass die Ausstellung einen erzählerischen Sog entwickelt.

Tillmans selbst sieht es so: "Und dann sind wiederum alle Räume zusammen ja auch eine gewisse Reise, also eine Erzählung, die man nicht mit Worten erzählen kann. In der Gesamtheit wird etwas erlebbar, das einmalig und nur an diesem Ort zu haben ist, das man nicht im Buch oder am Computer sehen kann."

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Oliver Killig

Gesellschaftliche Verantwortung von Kunst

Natürlich ist Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, außerordentlich froh, diesen Künstler für ihr Haus gewonnen zu haben. "Wolfgang Tillmans erschien mir tatsächlich der richtige Künstler für diesen Moment", sagt sie und begründet: "In einer Zeit, wo die Weltengemeinschaft immer mehr zersplittert, wo es um nationale Egoismen geht, zeigt er das Verbindende zwischen den Menschen, zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen."

In der Ausstellung gebe es auch auch ein wunderschönes Lied, das man sehen und hören könne, erklärt die Direktorin. "Es heißt 'There’s More, That Connects Us Than Divides Us', also es gibt mehr, was uns verbindet als uns trennt. Und das spürt man in dieser Ausstellung an vielen, vielen Stellen."

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Oliver Killig

Dresdner Galerie Vorbild für Tate Modern London

Die Direktorin erinnert an eine noch ganz andere Verbindung zwischen Wolfgang Tillmans und Dresdens Museum: "Das ist für uns natürlich eine sehr berührende Geschichte, denn Tillmans hat Mitte der 90er-Jahre auf einem Ramschtisch in der Buchhandlung der Staatlichen Kunstsammlungen den alten Bestandskatalog von 1987 von der Galerie Neue Meister gekauft und war begeistert von der grafischen Gestaltung."

In diesem Katalog wurden sämtliche Kunstwerke der Sammlung in einem identischen Format dargestellt. Wolfgang Tillmans hat exakt diese Gestaltung für seinen großen Ausstellungskatalog in der Tate Gallery of Modern Art in London übernommen.

Katalog zur Ausstellung für 8 Euro – nur im Museum

Der Titel des alten Katalogs ziert jetzt das Cover des aktuellen 300-Seiten-Katalogs, der – nur in der Ausstellung! – ganze acht Euro kostet. Wolfgang Tillmans sieht sich allerdings nicht in der Nachfolge von Caspar David Friedrich, dessen Kunst kürzlich so viel Publikum ins Albertinum zog.

"Das ist schon was Besonderes, in diesen Räumen seine Nachfolge antreten zu dürfen. Das ist aber keine Referenz auf Friedrich. Denn ich fand es immer schon interessant, wie sich Künstler aus verschiedenen Jahrhunderten für ähnliche Dinge interessiert haben, ob das nun Früchte auf der Fensterbank sind, Faltenwürfe oder natürlich Porträtkunst als fortwährendes Künstlerthema oder aber die Wolken", erklärt Tillmans.

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Oliver Killig

Neue Werke zu Weltraum, Krieg und Migration

Neu sind allenfalls Tillmans kosmische Fotografien, insbesondere ein Fünf-Minuten-Video mit farbigen Lichtreflexen vom Sirius. Daneben zeigt die beeindruckende "Weltraum"-Ausstellung vor allem irdische Motive: Kontexte zur Schwulenbewegung gibt es ebenso wie die Themen Digitalisierung, Migration und Krieg.

Da ist ein Zauber drin! Wolfgang Tillmans über die Ausstellung im Albertinum Dresden

In dieser Vielfalt wirken die Räume des Albertinums wie verwandelt. Auch der Künstler selbst schätzt seinen "Weltraum" als "eine wirklich gelungene Abwechslung" ein. "Die großen Räume mit ihren 1.200 Quadratmetern bieten eine überschaubare Größe, die es möglich macht, über acht Räume richtig große Gedankenbögen und Kompositionen an Wänden zu machen, die ich vielleicht in einer über Jahre geplanten Retrospektive überhaupt nicht so frei machen würde wie hier. Da ist ein Zauber drin!"