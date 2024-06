Die Autobahn 4 in Sachsen wird am heutigen Mittwoch auf mehreren Abschnitten voll gesperrt. Als Grund nannte die Autobahn Bodenuntersuchungen und Nachrüstungsarbeiten. Vor allem in Ostsachsen und im Raum Chemnitz sollten sich Autofahrer auf Umleitungen und Stau einstellen. Rings um Dresden ist auch am Donnerstag mit Einschränkungen zu rechnen.