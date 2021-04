Die Landesdirektion Sachsen hat den Umbau der Anschlussstelle Wilsdruff an der Autobahn A4 sowie den Ausbau der Staatsstraße 177 genehmigt. Durch den Umbau soll der Verkehrsfluss und die Rückstausituation an den Ausfahrbereichen erheblich verbessert werden, wie die Landesdirektion am Dienstag mitteilte. "Das hohe Verkehrsaufkommen vor Ort kann in Zukunft sicher, reibungslos und ohne besondere Gefahrenstellen bewältigt werden", so Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen. So komme man dem Ziel einer ausgewogenen Verkehrsqualität bedeutend näher.