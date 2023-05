Barber Angels Brotherhood - Im Jahr 2016 gründete Claus Niedermaier die "Barber Angels Brotherhood" in Biberach.

- Seit 2019 gibt es die "Barber Angels" in Dresden, später kamen dann auch Leipzig und Chemnitz dazu.

- Einmal im Monat gibt es in Sachsen im Wechsel einen Termin in Dresden, Leipzig und Chemnitz.

- In Dresden frisierten die "Barber Angels" zunächst in der Bahnhofsmission, bevor es dann ins Lindenhaus ging.