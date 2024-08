Doch sind auch die modernen Wohnungen bezahlbar, wie es dem Credo von Genossenschaften entspricht? Die EWG plant mit durchschnittlichen Kaltmieten von 7,50 Euro pro Quadratmeter. Das liegt unterhalb der Durchschnittsmiete in Dresden von 8,45 Euro pro Quadratmeter. Das sei für die EWG an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit, hieß es. Denn auch die Baukosten für Modernisierung sind gestiegen. Laut EWG-Vorstand Michael Reichel kosten sie heute genau so viel wie früher der Neubau.