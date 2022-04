Bürokratie-Posse in Dresden Beherbergungssteuer für Geflüchtete sorgt für Kopfschütteln

Nur wer von der Stadt ein Hotel oder eine andere Notunterkunft zugeteilt bekommt, sei vom Einzug der Beherbergungssteuer befreit – so teilt es die Stadt Dresden in einem Schreiben an Betreiber von Beherbergungseinrichtungen mit. Bei jeder anderen Unterkunft sind zu den Übernachtungskosten sechs Prozent Beherbergungssteuer zu entrichten.