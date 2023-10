In Dresden gab es am Sonnabend einen Promi-Auflauf im Schauspielhaus. Grund war die Rückkehr der Hope-Gala nach mehreren Jahren Corona-Pause. Bei der Benefinzveranstaltung kamen in diesem Jahr nach Angaben des Veranstalters 165.000 Euro zusammen.



Das Geld kommt dem von Pfarrer Stefan Hippler gegründeten Projekt "HOPE Cape Town" in Südafrika zugute. Es setzt sich in den Townships, also den Armenvierteln, rund um Kapstadt für Gesundheit und Bildung von Kindern und Familien ein. Mit dem Geld sollen unter anderem Kinderärzte finanziert werden, die sich um Kinder kümmern, die HIV-positiv oder an Aids erkrankt sind.