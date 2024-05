Frankreichs Präsident Macron kommt Ende Mai im Rahmen eines Staatsbesuchs nach Dresden. Das hat das Bundespräsidialamt mitgeteilt. Demnach wird Macron voraussichtlich am 27. Mai in Dresden eine Rede zur Lage in Europa halten. Am Tag davor werden Macron und seine Frau Brigitte in Berlin empfangen und mit einem Bankett geehrt. Als letzte Station seines Staatsbesuches in Deutschland werde Macron Münster besuchen.