Das Landgericht Dresden hat drei Betrüger wegen Bandendiebstahls, Computerbetruges und Bandenraubes zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das Trio gezielt Überfälle auf hochbetagte Senioren begangen hatte. Der 52-Jährige Hauptangeklagte und die beiden mitangeklagten Frauen im Alter von 47 und 48 Jahren sollen demnach zwischen April 2022 und Februar 2023 ihre Opfer an Geldautomaten ausgespäht und anschließend verfolgt haben, um ihnen die Geldbörsen zu stehlen.

Die Opfer seien meist Frauen zwischen 80 und 92 Jahren gewesen und auf Rollatoren angewiesen. Das Trio hob laut Gericht mit den erbeuteten Karten dutzendfach auch in Polen Geld ab und kaufte bargeldlos ein. Der Schaden liege bei rund 60.000 Euro. Der Vorsitzende Richter Joachim Kubista nannte die Taten "niederträchtig" und "verabscheuungswürdig". Der 52-Jährige und seine 47-jährige Schwägerin sind mehrfach einschlägig vorbestraft und haben schon in Haft gesessen, vor allem in Schweden, aber auch in Deutschland und Italien. "Sie sind durch Europa gereist, um alte Menschen zu beklauen", so Kubista.