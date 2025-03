Die Bundesschülerkonferenz (BSK) hat in Dresden ein Sofortprogramm für Schulen verlangt. Der 45 Maßnahmen umfassende Forderungskatalog richtet sich an die Bundesregierung. Darin heißt es, zehn Milliarden Euro seien nötig, um die dringendsten Probleme anzugehen. Demnach beläuft sich der Sanierungsstau an Schulen bundesweit auf insgesamt 55 Milliarden Euro. Nach Angaben der bundesweit größten Schülervertretung wird unter anderem mehr Geld für Digitalisierung und die Schulsozialarbeit benötigt.