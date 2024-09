An der Elbbrücke Blaues Wunder in Dresden hat am Montag planmäßig eine Hauptprüfung begonnen. Radfahrer und Fußgänger müssen deshalb bis zum Freitag mit Einschränkungen rechnen. Die markierten Radwege auf dem Blauen Wunder werden nach Angaben der Stadt als Stellfläche für eine Hebebühne benötigt. Der Autoverkehr ist nicht betroffen.