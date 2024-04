Die Polizeidirektion und das Brand- und Katastrophenschutzamt in Dresden veranstalten am Freitag erstmals einen gemeinsamen Blaulichtmarathon im Internet. Wie Dresdens Feuerwehrsprecher Michael Klahre MDR SACHSEN sagte, soll einen Tag lang über das Einsatzgeschehen sowie viele weitere Themen rund um das Blaulicht und den Notruf informiert werden. Die Social-Media-Kanäle von Polizei und Feuerwehr bei X, Instagram, Facebook und Threads seien ab 7 Uhr für 24 Stunden hautnah dabei.

Bereits in den vergangenen Jahren habe sich die Feuerwehr Dresden an den bundesweiten "Twitter-Gewittern" der Deutschen Berufsfeuerwehren beteiligt. Der Fokus soll laut Klahre in diesem Jahr vor allem auf der Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst liegen. Unter dem Hashtag #ddlive werde in drei Zeitslots (8 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr) jeweils eine Stunde lang über jeden Einsatz in Dresden berichtet. Darüber hinaus soll der Arbeitsalltag von Feuerwehr und Rettungsdienst anschaulich dargestellt werden, so der Feuerwehrsprecher.