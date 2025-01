Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

An Carolabrücke Bombe in Dresden erfolgreich entschärft - Anwohner können nach Hause

09. Januar 2025, 19:36 Uhr

Aufatmen in Dresden: Ein Blindgänger, der bei Abrissarbeiten an der Carolabrücke gefunden wurde, hat die Elbestadt stundenlang in Atem gehalten. Nun ist die Gefahr beseitigt. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Dresdner dürfen damit wieder zurück in die Innenstadt.