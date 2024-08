In Dresden haben in der Nacht zum Sonnabend mehrere Fahrzeuge im Stadtteil Reick gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen nach Mitternacht zwei Autos in Flammen. Dieser Brand und ein weiteres Feuer haben sich demnach auf insgesamt fünf Fahrzeuge ausgebreitet. Es habe die Gefahr bestanden, dass das Feuer sich auf weitere Autos sowie Bäume und Büsche ausbreitet. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung.