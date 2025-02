Nach dem Großbrand in einem leerstehenden Dreiseitenhof im Dresdner Westen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Brandursachenermittler haben bereits Spuren am Brandort gesichert und werten diese nun aus, hieß es am Dienstag. Das Gebäude beherbergt das frühere Restaurant-Theater "Merlins Wunderland".

Dessen Betreiber, Marco Meinel, äußerte sich betroffen über den Vorfall: "Der Brand hat mich sehr erschüttert. In diesem Gebäude steckt so viel Herzblut", sagte er in einer Mitteilung. Er erinnere sich an die vielen Jahre voller Dinnershows und ähnlicher Veranstaltungen, die dort seit 1998 stattgefunden hätten. Er betonte außerdem seine Vision, das Konzept wiederzubeleben. Zunächst müsse jedoch abgewartet werden, welche Brandursache die Experten ermitteln, so Meinel weiter.