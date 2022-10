Kurz vor 15 Uhr hat es am Sonntag in der Seevorstadt in Dresden gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand in einer Wohnung in der Josephinenstraße ein Pflegebett in Flammen. Der darin liegende ältere Mann sei dabei schwer verletzt worden. Er sei wegen der Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht worden, hieß es.