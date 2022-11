Viele Bürgerämter in Sachsen haben während der Corona-Pandemie im Notbetrieb nur einen eingeschränkten Bürgerservice angeboten. In Dresden kehrt in den Bürgerbüros ab November 2022 ein Stück alter Normalität zurück. Jeden Dienstag brauchen Bürger keinen Termin mehr für ihren Behördengang. Bildrechte: dpa