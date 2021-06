Der sächsische Wohnmobil-Hersteller Capron spürt den aktuellen Camping-Boom. Während die Corona-Pandemie in anderen Branchen für Unsicherheit sorgt und Arbeitsplätze bedroht sind, werden in Neustadt in Sachsen zusätzliche Mitarbeiter gesucht.

Zudem entsteht eine neue Produktionsanlage für alles, was an einem Camper so dran ist. Weitere Investitionen fließen in Forschung und Entwicklung - und in die Automatisierung. "Wir möchten unsere Kollegen mit sinnvollen technischen Lösungen auch bei körperlich anspruchsvolleren Arbeiten weiter entlasten", sagt Capron-Geschäftsführer Daniel Rogalski.