Der Anruf ging am Donnerstag um 12:30 Uhr bei der Firma Centro Umwelttechnik und Logistik in Dresden ein. Wenige Stunden später begann sie mit Partnerfirmen die Abbrucharbeiten an der Carolabrücke. Dem Krisenstab zufolge waren täglich rund 100 Beschäftigte an der Brücke tätig. Ein Großteil von ihnen hat den Teilabriss in knapp 47 Stunden gestemmt.