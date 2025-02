Der Chef des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes André Mauermeister hat für den Abriss der Carolabrücke ein geändertes Sicherheitskonzept verlangt. Demnach sollten die Pläne zur Bergung der restlichen Trümmerteile und zum Abriss der beiden verbliebenen Brückenstränge angepasst werden. Da die Elbe und ihre Uferwiesen 1945 bombardiert wurden, sei grundsätzlich von einer bestehenden Gefahr auszugehen, so Mauermeister. Beim Brückenabriss sind bisher drei Weltkriegsbomben gefunden worden.

Als eine Idee für mehr Sicherheit nannte der Bombenexperte den Einsatz ferngesteuerter Bagger. Denn eine Kampfmittelsuche in der Elbe sei schwierig. Stahlreste und anderes Material im Wasser könnten zu vielen Störungen führen. Abseits technischer Möglichkeiten zur Ortung bleibe nur die baubegleitende Kampfmittelräumung. Mauermeister zufolge ist das aber die risikoreichste Methode.

Vor einem Monat war ein scharfer Blindgänger beim Ausbaggern der Fahrrinne freigelegt worden. Das machte eine große Evakuierung der Dresdner Altstadt und umliegender Ministerien am Königsufer notwendig. Sprengmeister Thomas Zowalla von der Kampfmittelbeseitigung (KMBD) entschärfte die britische 250-Kilogramm-Bombe. Vor einer Woche tauchten zwei weitere Bomben auf, diese waren ohne Zünder. Mauermeister zufolge waren die Bomben wahrscheinlich anderswo heruntergekommen, entschärft und dort abgelegt worden.

Nach Angaben der Abrissfirma Centro wurde der Rückbau der nicht mehr benötigten Baustraße in der Elbe wegen der großen Gefahr gestoppt. "Die Situation war nicht mehr tragbar, die Gefahr für die Mitarbeiter zu groß", so Centro-Geschäftsführer Mathias Lindenlaub. Berichten, wonach Baggerfahrer ihre Arbeit verweigert hätten, bezeichnete Centro-Chef Mathias Lindenlaub als unwahr. Die Fahrer hätten sich immer sicher gefühlt, aber zwei Bombenfunde innerhalb von 24 Stunden machten eine Neubewertung der Lage nötig.



Centro lässt nun die letzten zehn Meter der Baustraße auf Altstädter Seite im Wasser liegen und bereitet den Rückbau der restlichen, noch ins Wasser ragenden Trümmerteile von der anderen Elbseite vor. Die Arbeiten an der Stelle der Bombenfunde gehen nach seinen Worten erst weiter, wenn die zuständigen Behörden die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Bauleute zu gewährleisten.