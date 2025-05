Dresden soll an Stelle der eingestürzten Carolabrücke rasch Ersatz bekommen. Wie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) auf einer Bürgerversammlung im Rathaus am Montag sagte, will die Stadt zeitnah bauen. Angestrebt wird demnach ein Ersatzneubau ohne ein langwieriges Planfeststellungsverfahren. Dafür müsste die Stadt rund 140 Millionen Euro zahlen. Hinzu kämen 15 Millionen Euro für eine neue Fernwärmeleitung des Versorgers Sachsenenergie.