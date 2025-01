Mehr als vier Monate nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden sind am Dienstagnachmittag sechs Schiffe unter dem Bauwerk hindurchgefahren. Wie ein Sprecher der "Weißen Flotte" MDR SACHSEN sagte, waren die Durchfahrten beim Schifffahrtsamt angemeldet und genehmigt worden. "Wir haben dafür feste Zeiten bekommen", so der Sprecher. Demnach sind zwei Schiffe, der Dampfer "Pirna" und der Dampfer "Diesbar" stromabwärts zu einem Ankerplatz unterhalb der Carolabrücke am Terrassenufer gefahren.