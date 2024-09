Das Ordnungsamt hat einen 36-Jährigen und einen 46-Jährigen am Betreten der nach einem Teileinsturz gesperrten Carolabrücke in Dresden gehindert. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Beamten, die die Brücke vor unerlaubtem Betreten bewachen, stoppten die beiden Männer demnach am späten Dienstagabend. Weil sie eine Schreckschusswaffe bei sich hatten, wurden sie der Polizei übergeben.