Noch vor dem Sommer soll über den Ersatz der Carolabrücke in Dresden entschieden werden. Die Verwaltung will dem Stadtrat einen Ersatzneubau in ähnlichen Dimensionen vorschlagen. "Wir haben auch mit einem Ersatzneubau ausreichend Spielräume, um eine zukunftsfähige Brücke für unsere Stadt zu bauen", sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Ein Ersatzneubau ermögliche "eine zeitnahe, zeitgemäße und zukunftsfähige Wiederherstellung der Elbquerung", teilte die Stadt mit. Diesen Schluss lasse ein Rechtsgutachten zu, das die Verwaltung in Auftrag gegeben hatte.