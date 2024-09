Dass es in Sachen Brücken nach dem Einsturz in Dresden eine neue Transparenz gibt, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gezeigt. Im Beisein von Journalisten prüften dort Ingenieure die in ähnlicher Spannbeton-Bauweise wie die Carolabrücke errichtete Talbrücke in Oelsa und klopften sie auf Risse ab.