Eine konkrete Schadenssumme wurde nicht bekannt gegeben. Die tschechische Reederei EVS habe ihre Ansprüche zunächst nur dem Grunde nach geltend gemacht, hieß es. Den Angaben zufolge hat die Stadt alle Forderungen auf Schadenersatz an ihre städtische Haftpflichtversicherung, den Kommunalen Schadenausgleich (KSA), weitergereicht. Dort würden sie nun geprüft.

Der tschechische Schiffseigentümer der Reederei EVS Lukas Hradský hatte in Dresden von seiner Schadensersatzforderung berichtet. Seine Verluste bezifferte er auf mehr als 450.000 Euro. Auch die Dampfer der Weißen Flotte mussten aufgrund der gesperrten Elbe in Dresden ihren Betrieb einschränken. Wie Presesprecher Christoph Springer MDR SACHSEN sagte, behält sich der Betreiber SDS Gruppe vor, Schadensersatz zu fordern. Man gehe aktuell von mindestens 2,2 Millionen Euro Schaden aus.

Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke am 11. September 2024 hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Elbe an dem Bauwerk in Dresden für Durchfahrten gesperrt. Dadurch konnten Frachtschiffe nicht mehr die übliche Route von Tschechien nach Hamburg oder Rotterdam und zurück befahren.